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РИА Новости

Более 20 человек, пострадавших в Тбилиси, остаются в больницах

Вчера, 16:25
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 23 июн – РИА Новости. Лечение в больницах продолжают 23 человека из 240 пострадавших в ходе протестов в центре Тбилиси, состояние двух пациентов тяжелое, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения страны Заза Бохуа.
"Из пострадавших в ходе митингов в Тбилиси 20-21 июня в клиниках остаются 23 пациента. Состояние двух пациентов стабильно тяжелое. Мы ведем мониторинг и консультации с коллегами из зарубежных стран", - заявил он.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Константин Косачев
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