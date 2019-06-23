Более 20 человек, пострадавших в Тбилиси, остаются в больницах

ТБИЛИСИ, 23 июн – РИА Новости. Лечение в больницах продолжают 23 человека из 240 пострадавших в ходе протестов в центре Тбилиси, состояние двух пациентов тяжелое, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения страны Заза Бохуа.

"Из пострадавших в ходе митингов в Тбилиси 20-21 июня в клиниках остаются 23 пациента. Состояние двух пациентов стабильно тяжелое. Мы ведем мониторинг и консультации с коллегами из зарубежных стран", - заявил он.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.