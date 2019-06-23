Вацлав Клаус хочет судиться с политиком, назвавшим его "российским агентом"

ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус намерен обратиться в полицию или в суд с требованием наказания главы депутатской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и экс-министра финансов Мирослава Калоусека, который во вторник назвал экс-президента "российским агентом". Клаус заявил об этом в воскресенье, выступая по Экс-президент Чехии Вацлав Клаус намерен обратиться в полицию или в суд с требованием наказания главы депутатской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и экс-министра финансов Мирослава Калоусека, который во вторник назвал экс-президента "российским агентом". Клаус заявил об этом в воскресенье, выступая по ТV Prima

Негодование Калоусека вызвала статья Клауса, в которой экс-президент написал, что его раздражают большие международные фирмы, "реализующие мультикультурализм на практике". Клаус признался, что видит в этом "намерение космополитов стереть границы между государствами и народами".

Чешский экс-президент сообщил также о том, что выступил недавно перед американскими слушателями с лекцией о России и заявил им, что Запад должен уважать Россию такой, какая она есть, и не пытаться самоуверенными заявлениями извне ее переделать.

1 "Будучи молодым, я "глотал" выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (и верю до сих пор), что на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя. А теперь от него слышу, что речь идет не о рынке, но о "вредоносном мультикультурализме". Сейчас я не сомневаюсь, что Вацлав Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года", - написал Калоусек в "Будучи молодым, я "глотал" выступления и книги Вацлава Клауса и верил ему (и верю до сих пор), что на рынке рабочей силы каждый купит самое выгодное для себя. А теперь от него слышу, что речь идет не о рынке, но о "вредоносном мультикультурализме". Сейчас я не сомневаюсь, что Вацлав Клаус был и есть российский агент, снова активизированный после 2010 года", - написал Калоусек в Facebook

По словам Клауса, юристы рекомендуют ему или обратиться в суд с требованием заставить Калоусека извиниться и выплатить солидный штраф, или в полицию за лживое обвинение.

"Я взвешиваю это, но не в силах сейчас заявить что-то более крепкое", - сказал в воскресенье экс-президент. При этом он добавил, что данные правовые действия сделать необходимо, чтобы "другие сумасшедшие личности политической сцены" в будущем воздерживались от подобных заявлений.

В свою очередь Калоусек, комментируя сегодняшнее заявление экс-президента, сказал журналистам, что не отказывается от своих слов.