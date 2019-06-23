Омбудсмен Грузии пообещала защищать граждан независимо от их национальности

ТБИЛИСИ, 23 июн - РИА Новости. Народный защитник Грузии Нино Ломджария при необходимости будет реагировать на каждый инцидент и защищать права всех находящихся в стране граждан независимо от их гражданства или национальности, говорится в заявлении аппарата омбудсмена.

Ранее омбудсмен РФ Татьяна Москалькова призвала свою грузинского коллегу оказать содействие в обеспечении прав россиян в Грузии.

"К омбудсмену страны не обращался ни один гражданин Российской Федерации. Единственный конкретный случай, который стал известен нам на данном этапе, касается предположительно вмешательства в журналистскую деятельность и насилия в отношении корреспондента российских СМИ... Грузия сохраняет статус безопасной страны и нет никаких причин для изменения этого. Граждане России мирно передвигаются и пользуются в равной степени всеми услугами в Грузии, не сталкиваясь с какими-либо препятствиями", - сказано в заявлении.

Ломджария обращается к Москальковой в надежде, что она также будет защищать права грузинских граждан на территории РФ и не допустит их дискриминации независимо от их гражданства или национальности.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.