Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T16:09Z
https://ria.ru/20190623/1555832262.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155203/85/1552038599_0:119:2048:1271_1036x0_80_0_0_9f86c9d7d54bc2e95a88a76aa35301f6.jpg
РИА Новости

Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Вчера, 16:09
4126
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.
"Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: "Два братских народа не могут жить во вражде". Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю", - написал Медведчук в воскресенье на своей странице в Twitter.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
Виктор Медведчук
20 июня, 13:13
Медведчук назвал долги Украины "подарком" Гройсмана новому правительству
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
30130231
Обсудить 3
Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Лента
новостей
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Видео нападения на Марш равенства в Киеве
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Логотип социальной сети ВКонтакте
Зеленскому предложили снять запрет с российских соцсетей и сайтов
Марш равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве
Полиция не зафиксировала нарушений во время "Марша равенства" в Киеве
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Ливень в Москве
В Москву придет сентябрьская погода
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния