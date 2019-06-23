Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.

Ранее Путин заявил, что Россия восстановит отношения с Украиной, независимо от отношений с украинскими элитами.

"Путин в недавнем интервью сказал, что Украина и Россия обязательно восстановят отношения: "Два братских народа не могут жить во вражде". Я подписываюсь под этими словами. И полностью их поддерживаю", - написал Медведчук в воскресенье на своей странице в Twitter

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР. Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.