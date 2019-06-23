Кевин Костнер спустя 27 лет раскрыл секрет постера к "Телохранителю"

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Кевин Костнер Кевин Костнер рассказал в интервью Entertainment Weekly, почему на известном постере к фильму "Телохранитель" держит на руках не Уитни Хьюстон, которая исполнила в картине главную роль, а ее дублершу.

По словам 64-летнего актера, на постере с его героем, выносящим певицу Рэйчелл Мэррон (Уитни Хьюстон) из ночного клуба, "была совсем не Уитни".

"Она ушла домой, и это была ее дублерша, - объяснил Костнер. - Ее лицо спрятано у меня на плече, что не удивительно, ведь она была напугана".

Кадр сделал приятель Костнера - Бен Гласс – в тот же день, когда снимали сцену беспорядков в клубе, где выступала героиня Хьюстон . Актер сразу понял, что из фотографии получится отличный плакат и отправил ее на студию Warner Brothers.