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РИА Новости
Культура

Кевин Костнер спустя 27 лет раскрыл секрет постера к "Телохранителю"

Вчера, 16:20
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© Фото : Warner Bros/Regency/Canal +/Koba 1992Постер к фильму "Телохранитель"
Постер к фильму Телохранитель
© Фото : Warner Bros/Regency/Canal +/Koba 1992
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Кевин Костнер рассказал в интервью Entertainment Weekly, почему на известном постере к фильму "Телохранитель" держит на руках не Уитни Хьюстон, которая исполнила в картине главную роль, а ее дублершу.
По словам 64-летнего актера, на постере с его героем, выносящим певицу Рэйчелл Мэррон (Уитни Хьюстон) из ночного клуба, "была совсем не Уитни".
"Она ушла домой, и это была ее дублерша, - объяснил Костнер. - Ее лицо спрятано у меня на плече, что не удивительно, ведь она была напугана".
Кадр сделал приятель Костнера - Бен Гласс – в тот же день, когда снимали сцену беспорядков в клубе, где выступала героиня Хьюстон . Актер сразу понял, что из фотографии получится отличный плакат и отправил ее на студию Warner Brothers.
Сотрудникам студии сначала не понравилось, что лица Хьюстон не видно, поскольку она могла бы привлечь внимание аудитории, но в итоге они согласились, что снимок удачный.
Актер Кевин Костнер
18 января 2015, 10:00
Биография Кевина Костнера18 января 2015 года исполняется 60 лет американскму актеру, режиссеру, продюсеру Кевину Майклу Костнеру.
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КультураКиноКевин КостнерУитни Хьюстон
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