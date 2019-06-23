Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This

В съемках также приняли участие актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости.

На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство "атаковало демократию" Соединенных Штатов. Как заявляют другие участники ролика, Москва развернула "массивную тайную операцию", чтобы "помочь Дональду Трампу стать президентом".

При этом знаменитости ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел свидетельств "сговора". Признание Белым домом отсутствия необходимых аргументов для обвинения они называют "пропагандой" и обвиняют Трампа во лжи.

В конце ролика знаменитости заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности.

"Потому что никто — даже президент Соединенных Штатов — не стоит выше закона", — говорится в заключении видео.

Американские знаменитости не в первый раз становятся участниками видео о "сговоре" Трампа с Москвой. Так, в 2017 году актер Морган Фримен снялся в ролике так называемого "Комитета по расследованию против России", где призвал "защитить демократию США" от Москвы. При этом организация объявила о прекращении своей деятельности после публикации доклада Мюллера.

В апреле этого года, спустя почти два года работы, был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с Москвой, а также о том, препятствовал ли американский лидер правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначного вывода. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.