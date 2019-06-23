Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T21:19Z
https://ria.ru/20190623/1555832166.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/131779/80/1317798010_0:0:2863:1610_1036x0_80_0_0_9ce00f5346d906ab0491f7c9662793e4.jpg
РИА Новости
Культура

Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике

Вчера, 16:06
76114
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой. Видео опубликовал портал Now This.
В съемках также приняли участие актеры Мартин Шин, Лоуренс Фишборн, София Буш, писатель Стивен Кинг, режиссер и продюсер Роберт Райнер и другие знаменитости.
На опубликованных кадрах Де Ниро утверждает, что в 2016 году российское правительство "атаковало демократию" Соединенных Штатов. Как заявляют другие участники ролика, Москва развернула "массивную тайную операцию", чтобы "помочь Дональду Трампу стать президентом".
При этом знаменитости ссылаются на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел свидетельств "сговора". Признание Белым домом отсутствия необходимых аргументов для обвинения они называют "пропагандой" и обвиняют Трампа во лжи.
В конце ролика знаменитости заявили, что привлекут главу Белого дома к ответственности.
Знак Голливуда
9 февраля 2018, 08:00
"На нас напали!" Голливуд в истерике из-за "вмешательства русских"
"Потому что никто — даже президент Соединенных Штатов — не стоит выше закона", — говорится в заключении видео.
Американские знаменитости не в первый раз становятся участниками видео о "сговоре" Трампа с Москвой. Так, в 2017 году актер Морган Фримен снялся в ролике так называемого "Комитета по расследованию против России", где призвал "защитить демократию США" от Москвы. При этом организация объявила о прекращении своей деятельности после публикации доклада Мюллера.
В апреле этого года, спустя почти два года работы, был опубликован доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по итогам расследования о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с Москвой, а также о том, препятствовал ли американский лидер правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму — к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначного вывода. Доклад был опубликован со значительными сокращениями.
Москва неоднократно отвергала все обвинения. Как заявили в Кремле, в докладе Мюллера так и не представлено аргументированных доказательств "российского вмешательства" в выборы.
Концерт американского электронщика Моби (Moby) прошел в Лужниках
13 января 2018, 22:39
Моби рассказал, как ЦРУ просило его распускать слухи о Трампе
11440315191701052
Обсудить 189
КультураНовости культурыКиноРоберт Де НироСШАДональд ТрампРоберт МюллерРоссияВ мире
Популярные комментарии
А что взять с шутов? Они за деньги на всё всегда согласные...😉😉😉
23 июня, 16:10
Felix D
388102129
Играй, снимайся, но не нужно строить из себя большого политика, иначе огромная часть поклонников отвернётся. Я лично видел, своими глазами, как уходили с концерта Роджерса, когда он начал говорить о политике, из зала кричали, что платили за музыку, а не за пропаганду....То же ждёт Де Ниро, только в кинотеатрах и на нетфликс.
23 июня, 16:22
Common Cynic
355411024
Рекомендуем
Участники протестной акции в Праге против премьер-министра Андрея Бабиша. 23 июня 2019
В Праге около 250 тысяч протестующих потребовали отставки премьера
РИА
Новости
Авиасообщение между Россией и Грузией
Грузия начала искать замену российским туристам
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина
Семен Слепаков
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
Видео нападения на Марш равенства в Киеве
Потасовка на гей-параде в Киеве попала на видео
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
"Жену свою продай, а не меня!" Чем Зеленский так разозлил украинок
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым
Селфи марсохода Curiosity. 15 января 2019 года
НАСА обнаружило на Марсе возможные признаки жизни
Американский самолет P-8A Poseidon
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния