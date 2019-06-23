ПАСЕ пока не планирует обсуждать ситуацию в Грузии

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ПАСЕ пока нет предложений обсудить текущую ситуацию в Грузии, сообщил РИА Новости глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.

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Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждать ПАСЕ на открывающейся в понедельник летней сессии ситуацию вокруг Грузии и есть ли предложения устроить дискуссию, Кокс ответил: "Ещё нет".

В понедельник, 24 июня, в Страсбурге откроется июньская сессия ПАСЕ.

Сначала ее повестка дня будет обсуждаться на заседании уставного органа пасе - Бюро.

Затем парламентарии проголосуют по повестке на открытии сессии.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.