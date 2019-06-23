Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T16:04Z
https://ria.ru/20190623/1555832131.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/61/1555816113_0:87:2000:1212_1036x0_80_0_0_85afaf73253e9ec3998fa96a8607248e.jpg
РИА Новости

ПАСЕ пока не планирует обсуждать ситуацию в Грузии

Вчера, 16:04
495
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В ПАСЕ пока нет предложений обсудить текущую ситуацию в Грузии, сообщил РИА Новости глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.
Отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждать ПАСЕ на открывающейся в понедельник летней сессии ситуацию вокруг Грузии и есть ли предложения устроить дискуссию, Кокс ответил: "Ещё нет".
В понедельник, 24 июня, в Страсбурге откроется июньская сессия ПАСЕ.
Сначала ее повестка дня будет обсуждаться на заседании уставного органа пасе - Бюро.
Затем парламентарии проголосуют по повестке на открытии сессии.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
21 июня, 20:51
Радостный позор в Тбилиси: кто должен за него ответить
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
21 июня, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
011090
Обсудить 0
Протесты в ГрузииПарламентская ассамблея Совета ЕвропыГрузияВ мире
Рекомендуем
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ
РИА
Новости
Американский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро на открытии ресторана Nobu Crocus City в Москве
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Омбудсмен Грузии пообещала защищать граждан независимо от их национальности
Лента
новостей
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Обстановка в Грузии угрожает российским туристам, считают в Госдуме
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым. 22 марта 2019
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
Брод оценил решение МВД Грузии по нападению на журналистов из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Украина пригрозила России "новой волной давления"
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин оценил шансы России вернуться в Совет Европы
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф привел доказательства попытки Болтона втянуть Трампа в войну
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
Президент Чехии Вацлав Клаус
Вацлав Клаус хочет судиться с политиком, назвавшим его "российским агентом"
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой объединенной церкви Украины
"Новая церковь" Украины наказала священников, поддержавших Филарета
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Клинцевич допустил новые меры из-за ситуации в Грузии
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния