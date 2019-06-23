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РИА Новости

Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

Вчера, 16:01
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© Фото : Council of Europe / Candice ImbertДворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
© Фото : Council of Europe / Candice Imbert
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.
В понедельник в ПАСЕ планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.
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Кокс добавил, что доклад Де Суттер соответствует ранее принятым решениям ассамблеи.
Он напомнил об апрельском докладе ПАСЕ, в котором впервые с 2014 года России было предложено сформировать делегацию для участия в работе сессии. Также Кокс напомнил о принятом в Хельсинки на заседании СМИД Совета Европы заявлении.
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Кризис в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.
В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.
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В мае комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.
В июне комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в ассамблее и ее органах".
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94509210299
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ЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Несколько стран выступили за резолюцию о возвращении российских денежных взносов в ПАСЕ. Так вернее.
23 июня, 16:23
Тихон Т
8890003
Неее...даже не предлагайте))) Мы уже наелись ваших предложений) Мы по присутствуем, но платить за то, чтобы над нашим народом и нашей страной издевались - это Абсурд.
23 июня, 16:20
FGFedor Grojs
6810002
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