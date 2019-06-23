Многие страны выступили за резолюцию о возвращении России в ПАСЕ

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Многие страны Совета Европы выступили за принятие проекта резолюции, открывающей России возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, сообщил РИА Новости накануне голосования глава одной из политгрупп ассамблеи Тини Кокс.

В понедельник в ПАСЕ планируется рассмотреть проект доклада бельгийского парламентария Петры де Суттер, в котором предлагается предоставить не представленным ранее делегациям (в том числе России) полномочия для участия в сессии.

На ней ожидается избрание генсека Совета Европы и судей ЕСПЧ.

Кокс добавил, что доклад Де Суттер соответствует ранее принятым решениям ассамблеи.

Он напомнил об апрельском докладе ПАСЕ, в котором впервые с 2014 года России было предложено сформировать делегацию для участия в работе сессии. Также Кокс напомнил о принятом в Хельсинки на заседании СМИД Совета Европы заявлении.

Кризис в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

В мае комитет министров Совета Европы выпустил заявление, в котором говорится, что все страны СЕ должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и в ПАСЕ.