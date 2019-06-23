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РИА Новости

В Индии из-за обрушения шатра погибли 14 человек

Вчера, 15:48
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© Flickr / meg and rahulСкорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия
© Flickr / meg and rahul
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, не менее 24 получили ранения различной степени тяжести при обрушении шатра в северном индийском штате Раджастан, пишет журнал India Today.
Согласно этим данным, инцидент произошел в воскресенье во время одного из массовых мероприятий. По словам очевидцев, охватившая регион песчаная буря, которая сопровождалась сильнейшим ветром и ливнями, привела к обрушению каркаса шатра. В результате этого многие люди были буквально раздавлены различными элементами конструкции.
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Все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения, им оказывается необходимая помощь.
Полиция Раджастана ведет расследование случившегося.
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