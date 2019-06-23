В Кремле прокомментировали ситуацию с потерянной запиской для Путина

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что люди, потерявшие записку для Владимира Путина, историю о которой глава государства рассказал на прямой линии, больше ничего не теряли.

Кроме того, Песков отметил, что Путин "беспощаден" в вопросах, которые касаются обращения к нему граждан. Он не начинает заниматься другим делом, пока в его руках не окажется письмо, сообщил он. Также Песков подчеркнул, что Путин откровенен с людьми и честно отвечает на вопросы граждан, старается понять, что послужило причиной для человека задать ему вопрос.