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РИА Новости

Саудовская Аравия разрешила оформлять "премиальный вид на жительство"

Вчера, 15:51
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Джидда
Города мира. Джидда
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии разрешило начать прием документов на получение "премиального вида на жительство" для иностранцев в электронном виде через платформу SAPRC, сообщает саудовское агентство SPA.
Согласно данным агентства, будет выдаваться вид на жительство двух образцов - постоянный, который оформляется один раз для неограниченного пребывания, и временный, который оплачивается раз в год.
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Новые визы будут выдаваться иностранцам, готовым инвестировать в экономику страны, что будет способствовать росту экономики королевства. Центр, через который оформляется новый вид документа, является финансово и административно независимым субъектом, связанным с Советом по экономическим вопросам и вопросам развития.
"Премиальный вид на жительство" позволит иностранным гражданам беспрепятственно и неограниченно приезжать в КСА, работать в частных компаниях, приобретать недвижимость и транспортные средства. Для оформления подобной визы гражданин должен иметь действующий загранпаспорт, быть старше 21 года, иметь документы, подтверждающие наличие денежных средств, в случае нахождения в королевстве - оформленный вид на жительство и медицинское заключение о состоянии здоровья.
Новый закон был утвержден кабинетом министров под председательством Салмана ибн Абдель Азиза Аль-Сауда.
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