Саудовская Аравия разрешила оформлять "премиальный вид на жительство"

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Правительство Саудовской Аравии разрешило начать прием документов на получение "премиального вида на жительство" для иностранцев в электронном виде через платформу SAPRC, сообщает саудовское агентство Правительство Саудовской Аравии разрешило начать прием документов на получение "премиального вида на жительство" для иностранцев в электронном виде через платформу SAPRC, сообщает саудовское агентство SPA

Согласно данным агентства, будет выдаваться вид на жительство двух образцов - постоянный, который оформляется один раз для неограниченного пребывания, и временный, который оплачивается раз в год.

Новые визы будут выдаваться иностранцам, готовым инвестировать в экономику страны, что будет способствовать росту экономики королевства. Центр, через который оформляется новый вид документа, является финансово и административно независимым субъектом, связанным с Советом по экономическим вопросам и вопросам развития.

"Премиальный вид на жительство" позволит иностранным гражданам беспрепятственно и неограниченно приезжать в КСА, работать в частных компаниях, приобретать недвижимость и транспортные средства. Для оформления подобной визы гражданин должен иметь действующий загранпаспорт, быть старше 21 года, иметь документы, подтверждающие наличие денежных средств, в случае нахождения в королевстве - оформленный вид на жительство и медицинское заключение о состоянии здоровья.