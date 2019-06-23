Зариф привел доказательства попытки Болтона втянуть Трампа в войну

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран обладает доказательствами попыток "Группы-Б" при участии советника США Джона Болтона втянуть американского президента Дональда Трампа в войну.

"Больше свидетельств - включая вторжение шпионского беспилотника MQ9 26 мая, закупки моторных лодок и телефонные звонки, чтобы приписать атаки на корабль Ирану - показывают, что "Группа-Б" была в секундах от вовлечения Трампа в войну. Благоразумие помогло это предотвратить, но экономический терроризм ведет к напряженности", - заявил Зариф в Twitter.

More evidence—including encroachment of a MQ9 spy drone on 5/26, speedboat purchases & phone calls planning to attribute ship attacks to Iran—indicate #B_Team was moments away from trapping @realDonaldTrump into a war. Prudence prevented it, but #EconomicTerrorism brings tension. pic.twitter.com/LmWJTDvt2O — Javad Zarif (@JZarif) 23 июня 2019 г.

Зариф неоднократно отмечал беспочвенность обвинений в сторону Ирана ряда политических деятелей, обозначаемых им как "Группа-Б". Так Зариф называет "объединение" советника США Джона Болтона, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана и наследного принца ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".