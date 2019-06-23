Белый дом рассказал о переписке Трампа с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил очередное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявила в воскресенье журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент отправил письмо, и переписка между двумя лидерами была постоянной", - сказала она, не уточнив деталей.
Такой способ общения начался с первого письма Ким Чен Ына Трампу ещё до их исторического саммита в Сингапуре в 2018 году. С тех пор лидеры состоят в такой переписке, однако содержание их посланий никогда не раскрывается. Трамп регулярно характеризует письма своего визави как "приятные" и "прекрасные". Ким Чен Ын публично не выражал свое мнение об ответах американского президента.