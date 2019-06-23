Белый дом рассказал о переписке Трампа с Ким Чен Ыном

Такой способ общения начался с первого письма Ким Чен Ына Трампу ещё до их исторического саммита в Сингапуре в 2018 году. С тех пор лидеры состоят в такой переписке, однако содержание их посланий никогда не раскрывается. Трамп регулярно характеризует письма своего визави как "приятные" и "прекрасные". Ким Чен Ын публично не выражал свое мнение об ответах американского президента.