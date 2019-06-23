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РИА Новости

Белый дом рассказал о переписке Трампа с Ким Чен Ыном

Вчера, 15:30
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© AFP 2019 / SAUL LOEBТрамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018
Трамп и Ким Чен Ын на саммите в Сингапуре. 12.06.2018
© AFP 2019 / SAUL LOEB
ВАШИНГТОН, 23 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил очередное письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну, заявила в воскресенье журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
"Президент отправил письмо, и переписка между двумя лидерами была постоянной", - сказала она, не уточнив деталей.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Вчера, 00:44
Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа, сообщают СМИ
Такой способ общения начался с первого письма Ким Чен Ына Трампу ещё до их исторического саммита в Сингапуре в 2018 году. С тех пор лидеры состоят в такой переписке, однако содержание их посланий никогда не раскрывается. Трамп регулярно характеризует письма своего визави как "приятные" и "прекрасные". Ким Чен Ын публично не выражал свое мнение об ответах американского президента.
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Сара СандерсДональд ТрампКим Чен ЫнАдминистрация президента СШАКНДРСШАВ мире
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