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РИА Новости

Обстановка в Грузии угрожает российским туристам, считают в Госдуме

Вчера, 15:23
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обстановка в Грузии угрожает российским туристам из-за неспособности существующей грузинской власти решить внутриполитические проблемы, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"К сожалению, та обстановка, которая сегодня происходит в Грузии, она реально угрожает жизни наших туристов. Те радикалы, пусть их не так много, но они есть, они провоцируют, они ждут каких-то действий, ищут каких-то путей для того, чтобы ситуацию накалить. Это внутренняя борьба, будем говорить, между двумя партиями - это "Европейская Грузия" и "Грузинская мечта", - сказал РИА Новости в воскресенье Чепа.
Парламентарий добавил, что защита российских туристов необходима из-за неспособности существующей власти решить внутриполитические проблемы.
"[Указ президента России] это правильное, своевременное действие, направленное, конечно, на защиту наших граждан. Более 1,8 миллиона человек в прошлом году посетило Грузию, стало налаживаться, какие-то отношения", - заключил депутат.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия. 21 июня 2019
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Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси
Вчера, 08:00
Почему Путин закрыл авиасообщение с Грузией
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