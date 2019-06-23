Обстановка в Грузии угрожает российским туристам, считают в Госдуме

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Обстановка в Грузии угрожает российским туристам из-за неспособности существующей грузинской власти решить внутриполитические проблемы, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"К сожалению, та обстановка, которая сегодня происходит в Грузии, она реально угрожает жизни наших туристов. Те радикалы, пусть их не так много, но они есть, они провоцируют, они ждут каких-то действий, ищут каких-то путей для того, чтобы ситуацию накалить. Это внутренняя борьба, будем говорить, между двумя партиями - это "Европейская Грузия" и "Грузинская мечта", - сказал РИА Новости в воскресенье Чепа.

Парламентарий добавил, что защита российских туристов необходима из-за неспособности существующей власти решить внутриполитические проблемы.

"[Указ президента России] это правильное, своевременное действие, направленное, конечно, на защиту наших граждан. Более 1,8 миллиона человек в прошлом году посетило Грузию, стало налаживаться, какие-то отношения", - заключил депутат.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.