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РИА Новости

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, призвал сперва дождаться саммита G20 в японской Осаке.
"Давайте дождемся с вами "двадцатки", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос о деталях грядущих переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
20 июня, 05:06
Трамп подтвердил, что встретится с Путиным на саммите G20
Саммит G20 пройдет в Осаке в конце июня.
На вопрос, рассчитывает ли Путин вернуться из Осаки "с миром", Песков заявил, что этой теме будут посвящены все международные контакты президента России.

У меня нет сомнений, по крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Большая двадцатка в цифрах
28 ноября 2018, 12:26
"Большая двадцатка" в цифрах
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Дональд ТрампБольшая двадцаткаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
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