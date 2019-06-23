Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Трампа на саммите G20

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, призвал сперва дождаться саммита G20 в японской Осаке.
"Давайте дождемся с вами "двадцатки", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" на вопрос о деталях грядущих переговоров.
Саммит G20 пройдет в Осаке в конце июня.
На вопрос, рассчитывает ли Путин вернуться из Осаки "с миром", Песков заявил, что этой теме будут посвящены все международные контакты президента России.
У меня нет сомнений, по крайней мере, этому и будут посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются.
28 ноября 2018, 12:26"Большая двадцатка" в цифрах