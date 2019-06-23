В Москву придет сентябрьская погода

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Период жаркой погоды в Москве и Московской области завершится в конце следующей недели. Об этом сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сейчас среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса, выпало всего 17 процентов месячной нормы осадков. А впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень", — пояснил синоптик РИА Новости.

По его словам, первые дни предстоящей недели погода будет довольно комфортной. Скандинавский антициклон обеспечит москвичей преимущественно солнечной и сухой погодой. Столбики термометров понизятся до климатической нормы июня: ночами будет до плюс 13 градусов, днем — 21-24.

Однако, отметил синоптик, уже в пятницу в Центральную Россию придет "ныряющий" североатлантический циклон, который принесет не только дожди, но и похолодание.