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РИА Новости

В Москву придет сентябрьская погода

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Евгений БиятовЛивень в Москве
Ливень в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Период жаркой погоды в Москве и Московской области завершится в конце следующей недели. Об этом сообщил главный специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сейчас среднемесячная температура превышает климатическую норму на четыре градуса, выпало всего 17 процентов месячной нормы осадков. А впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет регион в настоящую осень", — пояснил синоптик РИА Новости.
По его словам, первые дни предстоящей недели погода будет довольно комфортной. Скандинавский антициклон обеспечит москвичей преимущественно солнечной и сухой погодой. Столбики термометров понизятся до климатической нормы июня: ночами будет до плюс 13 градусов, днем — 21-24.
Однако, отметил синоптик, уже в пятницу в Центральную Россию придет "ныряющий" североатлантический циклон, который принесет не только дожди, но и похолодание.
"В ночные часы воздух остынет до пяти-десяти градусов, а днем столбики термометров будут колебаться от 12 до 17 градусов, что соответствует многолетним параметрам сентября", — добавил Тишковец, отметив, что в столичном регионе может выпасть треть месячной нормы осадков.
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Общество
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Лучше семь раз вспотеть, чем один раз покрыться инеем...
23 июня, 16:50
Иван Рыжиков
531210223
Это провокация американцев!!!!
23 июня, 15:49
hhekpacob
12301019
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