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РИА Новости

ВСУ маскируют технику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

Вчера, 14:52
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики активно маскируют технику у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ у линии соприкосновения.
"Командование соединения (25-ой бригады ВС Украины - ред.) активизировало проведение мероприятий по оборудованию укрытий для маскировки запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью невозможности ее идентификации сотрудниками ОБСЕ", - сообщил Филипоненко.
По данным Народной милиции, украинские силовики усилили меры по маскировке в связи с участившимися случаями фиксации наблюдателями миссии ОБСЕ вооружения в зоне ответственности 25-ой бригады ВС Украины.
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