ВСУ маскируют технику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Украинские силовики активно маскируют технику у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в воскресенье журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР и ДНР сообщала, что украинские силовики препятствуют работе миссии ОБСЕ у линии соприкосновения.

"Командование соединения (25-ой бригады ВС Украины - ред.) активизировало проведение мероприятий по оборудованию укрытий для маскировки запрещенной техники, размещенной в непосредственной близости от жилых домов, с целью невозможности ее идентификации сотрудниками ОБСЕ", - сообщил Филипоненко.