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РИА Новости

Миронов призвал ввести санкции против Грузии

Вчера, 14:52
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей Миронов призвал к экономическим санкциям в отношении Грузии, отметив, что запрет на импорт товаров станет адекватной реакцией на антироссийские выступления в Тбилиси и деструктивную позицию грузинских властей.
"Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси", - передает слова Миронова пресс-служба партии.
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По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.
"Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев. Но если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику", - пояснил депутат.
Глава фракции напомнил, что грузинские власти не обеспечили безопасность российской делегации, в том числе депутата Государственной Думы.
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"Однако вместо того, чтобы принести извинения, президент Грузии (Саломе) Зурабишвили не придумала ничего умнее, чем обвинить в беспорядках Москву. Это говорит о том, что русофобией в одинаковой степени заражены как правящие круги Грузии, так и их оппоненты", - подчеркнул Миронов.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.
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Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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Протесты в ГрузииСергей МироновРоссияГрузияЭкономика
Популярные комментарии
Давно пора. Пусть сами успокаивают своих буйных
23 июня, 14:55
VPVassya Pupkind
4000004
Кому-то лавры госдепа покоя не дают... Лично моя имха, тот кто эту сволочную провокацию затеял и организовал, именно на такую реакцию и рассчитывает. Ограничить пребывание наших людей в том цирке вполне достаточно. Полный игнор политиков государства, назвавших Россию врагом. Пусть живут как хотят. Много чести для шакала, чтоб медведь ему свое внимание уделял...
23 июня, 15:01
Кузьма Кузьмич
21000017
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