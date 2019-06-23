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РИА Новости

Продовольственную организацию ООН впервые возглавил представитель Китая

Вчера, 14:50
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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РИМ, 23 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Представитель Китая Цюй Дунъюй в воскресенье избран новым генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), созданной в 1945 году для решения мировых продовольственных проблем.
Он стал первым представителем КНР, возглавившим эту авторитетную межправительственную структуру.
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Выборы девятого в истории организации гендира состоялись на проходящей в Риме 41-й сессии высшего руководящего органа ФАО – Конференции. Цюй Дунъюй, ранее занимавший пост заместителя министра сельского хозяйства КНР, был избран тайным голосованием в первом туре, набрав 108 голосов из 191. Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 августа. Мандат нового руководителя продлится четыре года, по его окончании китаец может быть переизбран еще на такой же срок.
В начале марта правительства пяти стран-участниц ФАО выдвинули своих кандидатов на пост нового гендира. Ими стали Меди Мунги (Камерун), Цюй Дунъюй (Китай), Катрин Жеслен-Ланеель (Франция), Давид Кирвалидзе (Грузия) и Рамеш Чанд (Индия). Через две недели после этого камерунец снял свою кандидатуру, а в июне правительство Индии объявило о снятии кандидатуры своего представителя. Таким образом, в выборах приняли участие три претендента.
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За годы существования ФАО ее возглавляли представители Бразилии, Великобритании, Индии, Ливана, Нидерландов, Сенегала и США (дважды).
Решение о создании ФАО было принято в мае 1943 года, официально она была учреждена 16 октября 1945 года. В системе ООН ФАО является головной межправительственной организацией по реализации решений, принимаемых международным сообществом в области продовольствия и сельского хозяйства, а также других отраслей АПК. Россия стала полноправным членом ФАО в 2006 году, ранее она имела статус наблюдателя.
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ФАОКитайООНВ мире
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