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РИА Новости

Песков рассказал о подготовке к "Прямой линии" с Путиным

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин эмоционально реагирует на не соответствующие действительности вопросы, которые задают ему во время прямой линии, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Он эмоционально реагирует на вопросы, которые не соответствуют действительности. Это не значит, что Путин на это злится, это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет: "Как же люди не понимают, мы говорим, показываем, привлекаем СМИ для того, чтобы они рассказывали о тех решениях, которые принимаются", - сказал Песков.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
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Песков назвал прямую линию с президентом уникальным проектом
Также он добавил, что перед началом прямой линии администрация президента пытается составить наиболее актуальный список тем, которые интересуют российских граждан.
"Мы тоже пытаемся составить топ-5, топ-10 основных тем, проблемных тем, на которые граждане обращают наибольший интерес, и по этим темам мы начинаем запрашивать наши соответствующие ведомства, министерства, службы, государственные компании, запрашивать информацию", - сказал Песков.
Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки".
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