"Новая церковь" Украины наказала священников, поддержавших Филарета

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Православная церковь Украины" (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, которые участвовали в Форуме единства украинского православия, созванного Филаретом Денисенко в Киеве.

Согласно опубликованному на фейсбук-странице ПЦУ указу, архимандрита Андрея Маруцака и иеромонаха Илью Зеленского обвиняют в "активном участии в действиях, направленных на разделение церкви".

Маруцаку также приписали попытку "захвата власти" в Свято-Феодосийском мужском монастыре в украинской столице. Его отстранили от служения на полгода, Зеленского — на три месяца.

На "соборе" ПЦУ Филарет объявил о возрождении "Киевского патриархата", впервые учрежденного им в 1992 году. Участники собрания также признали недействительным томос об автокефалии "новой церкви" Украины, полученный от Константинополя.

Церковный раскол на Украине

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года после слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.

Каноническая Украинская церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в "соборе", в РПЦ его значение назвали "ничтожным".

В январе Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Согласно документу, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. Следовательно, Киев не может назначать своих епископов и основывать приходы за границей. Кроме того, есть и другие ограничения, которые поставили бы "новую церковь" в зависимость от Константинополя.