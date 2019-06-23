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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Новая церковь" Украины наказала священников, поддержавших Филарета

Вчера, 14:45
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© РИА Новости / СтрингерМихайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой "объединенной" церкви Украины
Михайловский Златоверхий собор - действующий кафедральный собор новой объединенной церкви Украины
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Православная церковь Украины" (ПЦУ) временно отстранила от выполнения обязанностей двух священнослужителей, которые участвовали в Форуме единства украинского православия, созванного Филаретом Денисенко в Киеве.
Согласно опубликованному на фейсбук-странице ПЦУ указу, архимандрита Андрея Маруцака и иеромонаха Илью Зеленского обвиняют в "активном участии в действиях, направленных на разделение церкви".
Маруцаку также приписали попытку "захвата власти" в Свято-Феодосийском мужском монастыре в украинской столице. Его отстранили от служения на полгода, Зеленского — на три месяца.
На "соборе" ПЦУ Филарет объявил о возрождении "Киевского патриархата", впервые учрежденного им в 1992 году. Участники собрания также признали недействительным томос об автокефалии "новой церкви" Украины, полученный от Константинополя.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
20 июня, 21:10
В РПЦ прокомментировали отделение Филарета от "новой церкви" Украины

Церковный раскол на Украине

"Новая церковь" была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года после слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в "соборе", в РПЦ его значение назвали "ничтожным".
В январе Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Согласно документу, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины. Следовательно, Киев не может назначать своих епископов и основывать приходы за границей. Кроме того, есть и другие ограничения, которые поставили бы "новую церковь" в зависимость от Константинополя.
Уже через несколько месяцев Филарет Денисенко заявил о расколе в рядах "новой церкви". Он обвинил "митрополита" Епифания в нарушении договоренностей "объединительного собора". Сам Епифаний заявил, что в "новой церкви" раскола нет.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
21 июня, 08:00
Томос вынудил Филарета искать помощи в России
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦРаскольник Филарет ( Денисенко)Новости - Религия и мировоззрениеВ мире
Популярные комментарии
Попытки украинцев создать свою церковь ну очень похожи на попытки двух геев зачать ребёнка. И результат - тот же.
23 июня, 15:21
Сергей Шмель
750001
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