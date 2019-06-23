В Татарстане около военкомата произошла драка

КАЗАНЬ, 23 июн - РИА Новости. Прокуратура Набережных Челнов после проведённой проверки информации о массовой драке молодых людей возле здания военкомата Комсомольского района города установила, что среди участников конфликта призывников не было, два человека получили ушибы, сообщает надзорное ведомство.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько молодых людей устраивают потасовку на улице возле военкомата. Отдельные пользователи утверждали, что подрались призывники, явившиеся на сборный пункт.

"Установлено, что инцидент произошёл около пяти утра 20 июня. На территории перед входом в здание военкомата Комсомольского района Набережных Челнов и Тукаевского района республики… между молодыми людьми, прибывшими на проводы призывников, произошла драка. В ней участвовали около 10 человек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. При этом среди участников конфликта призывников не было, все они в этот момент находились в помещении военкомата", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, охранявшие правопорядок сотрудники полиции оттеснили дерущихся.

"В драке никто серьезно не пострадал. Лишь двое человек позже обратились в медучреждение с ушибами. Фактов применения участниками конфликта ножей или иных предметов, используемых в качестве оружия, не выявлено", - сообщает надзорное ведомство.