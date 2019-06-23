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РИА Новости
Ядерные технологии

В Чехии вновь запустили второй энергоблок АЭС "Дукованы"

Вчера, 14:30
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© AP Photo / Petr David JosekАЭС "Дукованы"
АЭС Дукованы
© AP Photo / Petr David Josek
АЭС "Дукованы". Архивное фото
ПРАГА, 23 июн – РИА Новости. После плановой остановки для замены 20% топлива и реконструкции некоторых элементов оборудования в воскресенье был вновь запущен второй энергоблок АЭС "Дукованы", находящейся на юго-востоке Чехии, сообщил РИА Новости представитель станции Йиржи Бездек.
"Второй энергоблок был остановлен для плановых работ 17 мая. Энергетики заменили пятую часть топлива, кроме того, была проведена модернизация некоторых элементов оборудования. Таким образом, все четыре энергоблока станции сейчас работают на полную мощность. Эта ситуация продлится до середины августа, когда для замены топлива будет остановлен первый энергоблок АЭС", - сказал Бездек.
Обе существующие в Чехии АЭС были построены в разное время по советским проектам. Запущенная в 2002 году АЭС "Темелин" состоит из двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 общей мощностью 2160 МВт. Старейшая из двух станций, "Дукованы", была запущена в 1985-1987 годах, она имеет четыре энергоблока общей мощностью 2040 МВт. Каждая из АЭС вырабатывает пятую часть всей электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций поставляет госкорпорация "Росатом".
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Уже несколько лет в Чехии идут дебаты о строительстве одного или двух новых энергоблоков на АЭС "Дукованы". Предполагается, что в течение 2019 года правительство выберет способ финансирования строительства и пройдут переговоры на эту тему в Брюсселе. После этого правительство республики объявит тендер, для участия в котором уже подали заявки шесть претендентов: Росатом, французская EDF, южнокорейская KHNP, китайская China General Nuclear Power, американская Westinghouse и совместный проект французской Arevа и японской Mitsubishi Atmea.
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Ядерные технологииЧехия
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