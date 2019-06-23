Песков назвал прямую линию с президентом уникальным проектом

ВЛАДИВОСТОК, 23 июн - РИА Новости. Прямая линия – уникальный во всём мире проект, который не решились перенять европейские страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Это уникальный проект, причём во всем мире, для всех стран мира. Расскажу вам любопытную вещь. Где-то в районе 2007 или 2008 года к нам в администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение в прямом эфире Путина с народом", - заявил Песков.

Также он добавил, что делегации хотели попробовать организовать подобный формат общения с гражданами в своих странах, однако, так и не решились на это.

"Эти делегации, выслушав часовой рассказ, сказали: "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать", - отметил пресс-секретарь президента.

Прямая линия с президентом РФ состоялась 20 июня и продолжалась 4 часа 8 минут. Всего поступило порядка 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос. Их задавали как ведущие, так и присутствовавшие в студии гости, в call-центр поступали звонки, смс, видеообращения со всех концов России. Также по ходу прямой линии президент периодически самостоятельно выбирал вопросы, появляющиеся в формате "бегущей строки".