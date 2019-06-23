Россия и Китай запланировали обширную программу в год юбилея дипотношений

ХЭЙХЭ (Китай), 23 июн – РИА Новости. Россия и Китай планируют проведение многочисленных совместных культурных мероприятий в год 70-й годовщины установления дипломатических отношений, заявила РИА Новости заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Ярилова в воскресенье находится в городе Хэйхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по случаю торжественного открытия Десятой российско-китайской ярмарки культуры и искусства, которая ежегодно проходит одновременно в Хэйхэ и Благовещенске.

По словам Яриловой, открывшаяся в воскресенье ярмарка стала наиболее масштабным мероприятием этого года, тем не менее, страны ею не ограничатся.

"Лидеры России и Китая договорились о том, чтобы Санкт-Петербургский дом музыки и его участники посетили Китай с концертами. Сегодня этот вопрос прорабатывается, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин готовит программу для гастролей в Китае", - сообщила Ярилова.

Говоря о масштабных проектах российско-китайского сотрудничества в области культуры, она отметила и участие китайских театральных коллективов в 14-м Чеховском театральном фестивале.

"С 14 мая в Москве проходит 14-й Чеховский фестиваль, пять китайских спектаклей принимают в нем участие. Китай является страной-гостем фестиваля, и они имеют огромный успех сегодня у россиян", - пояснила она.