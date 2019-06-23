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РИА Новости

Россия и Китай запланировали обширную программу в год юбилея дипотношений

Вчера, 14:18
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© Depositphotos / SectoR_2010Российско-китайское сотрудничество
Российско-китайское сотрудничество
© Depositphotos / SectoR_2010
Российско-китайское сотрудничество. Архивное фото
ХЭЙХЭ (Китай), 23 июн – РИА Новости. Россия и Китай планируют проведение многочисленных совместных культурных мероприятий в год 70-й годовщины установления дипломатических отношений, заявила РИА Новости заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.
Ярилова в воскресенье находится в городе Хэйхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян по случаю торжественного открытия Десятой российско-китайской ярмарки культуры и искусства, которая ежегодно проходит одновременно в Хэйхэ и Благовещенске.
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По словам Яриловой, открывшаяся в воскресенье ярмарка стала наиболее масштабным мероприятием этого года, тем не менее, страны ею не ограничатся.
"Лидеры России и Китая договорились о том, чтобы Санкт-Петербургский дом музыки и его участники посетили Китай с концертами. Сегодня этот вопрос прорабатывается, художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин готовит программу для гастролей в Китае", - сообщила Ярилова.
Говоря о масштабных проектах российско-китайского сотрудничества в области культуры, она отметила и участие китайских театральных коллективов в 14-м Чеховском театральном фестивале.
"С 14 мая в Москве проходит 14-й Чеховский фестиваль, пять китайских спектаклей принимают в нем участие. Китай является страной-гостем фестиваля, и они имеют огромный успех сегодня у россиян", - пояснила она.
По словам Яриловой, Китай также станет страной-гостем на восьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме, "мы готовим отдельную большую культурную программу и особые преференции для китайской стороны".
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