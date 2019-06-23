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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии при взрыве мины погиб ребенок

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинУлица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Один ребенок погиб и один получил ранения в результате взрыва мины в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, сообщила сирийская газета "Аль-Ватан".
"Десятилетний ребенок погиб, восьмилетний пострадал при взрыве наземной мины, оставленной террористической группировкой "Исламское государство"* в районе деревни Абу Касаиб, входящей в состав города Талль-Хамис к юго-востоку от (города - ред.) Камышлы", - говорится в сообщении газеты.
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Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах Сирии продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Улица поселения Бейт Джан на сирийских Голанских высотах
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