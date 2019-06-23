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РИА Новости

Родителям пострадавших в Сокольниках детей готовы выплатить компенсацию

Вчера, 14:11
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Родители пострадавших из-за поломки аттракциона в московском парке "Сокольники" детей встретятся в начале следующей недели с собственником аттракциона "Колобок", чтобы обсудить размер компенсации, сообщил РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.
Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в "Сокольниках". По словам директора парка Лапшина, руководство создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Позже в столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело.
"Вчера (владелец аттракциона. — Прим. ред.) Сергей Кудаков заявил, что выплатит семьям пострадавших девочек компенсацию. В понедельник или во вторник в дирекции парка "Сокольники" пройдет встреча, где они обсудят все вопросы и договорятся о компенсации", — сообщил Лапшин.
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке Сокольники
22 июня, 14:33
Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке "Сокольники"
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Опубликовано видео со сломанным аттракционом в парке Сокольники
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