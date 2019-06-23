Родителям пострадавших в Сокольниках детей готовы выплатить компенсацию

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Родители пострадавших из-за поломки аттракциона в московском парке "Сокольники" детей встретятся в начале следующей недели с собственником аттракциона "Колобок", чтобы обсудить размер компенсации, сообщил РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в "Сокольниках". По словам директора парка Лапшина, руководство создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Позже в столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело.