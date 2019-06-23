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РИА Новости

Рябков назвал рассуждения в США об ограниченной ядерной войне опасными

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. В Москве считают опасной практикой рассуждения в США о том, что ядерная война может быть ограниченной по масштабам, создаётся впечатление, что к принятию решений в США все больше приближаются люди из поколения компьютерных игр, безответственно относящиеся к вопросу о применении военной силы, включая ядерный фактор, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
В США ранее обвиняли Россию в том, что она якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания и развивает свой ядерный потенциал. Но США, в отличие от России, не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), при этом бездоказательно обвиняют Москву в якобы нарушении договора.
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Разработка и размещение ядерных зарядов малой мощности предусмотрена ядерной доктриной США, принятой при президенте Дональде Трампе. Ядерное оружие малой мощности нужно США для сдерживания России, снижать порог его применения США не планируют, заявил в мае помощник заместителя главы Пентагона Дэвид Трахтенберг.
Ранее в СМИ также появились высказывания зампредседателя Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Пола Селвы, который, как отметили в МИД РФ, попытался обосновать планы по оснащению баллистических ракет подводных лодок Trident ядерными боезарядами пониженной мощности "мифической угрозой" нанесения РФ ядерного удара по территории США.
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По словам Рябкова, у России нет никаких отклонений от доктринальной установки, строго фиксирующей два гипотетических сценария, при которых возможно применение ядерного оружия.
"И быть не может. Мы считаем рассуждения о том, что ядерная война может быть ограниченной, весьма опасной практикой, дестабилизирующей международную обстановку и подстегивающей многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области", - сказал Рябков в интервью газете "Коммерсант".
При этом он отметил, что в случае с концепцией ограниченного ядерного удара "вначале пошла волна обвинений России в том, что мы якобы каким-то образом переформатируем свои планы применения ядерного оружия для использования его в гипотетической ситуации на поле боя, а в итоге получается, что сама американская сторона действует именно таким образом.
"Это определенный поведенческий стандарт, алгоритм, который сложился у наших американских коллег: обвинять других в том, что они сами предпринимают, понимая, что это является отходом от ранее согласованных договоренностей, общепринятых норм и принципов международного права, но при этом находить виноватых, возлагать вину на других", - добавил Рябков.
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Дипломат подчеркнул, что "мало того что США начинают внедрять концепции, которые подразумевают возможность победы в ядерной войне, так они еще и развивают средства варьируемой мощности, в том числе крайне малой мощности, которые нельзя представить иначе, как предназначенными для применения на поле боя".
"Нынешняя администрация США изначально объявила, что у нее нет намерений добиваться ратификации этого договора (ДВЗЯИ - ред.) хотя в Вашингтоне прекрасно понимают, что без его ратификации со стороны США (как и без ратификации еще семью странами) документ никогда не вступит в силу. Но при этом она держит национальный полигон в Неваде в готовности к скорому возобновлению испытаний, а по линии разведуправления Пентагона раскручивает тему, будто это Россия делает что-то, что не вписывается в требование моратория на ядерные взрывы", - подчеркнул замминистра.
"Складывается очень тревожная картина. Создается впечатление, что к разного рода кнопкам все более приближаются люди, в том числе из поколения компьютерных игр, крайне безответственно относящиеся к вопросу о применении военной силы, включая ядерный фактор", - заключил Рябков.
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