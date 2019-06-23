Медведев поздравил президента Армении с днем рождения

ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам двух стран, заявили в президентской пресс-службе.

"Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС в полной мере отвечают интересам двух стран", - говорится в послании Медведева, текст которого размещен на сайте президента Армении.