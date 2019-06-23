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РИА Новости

Медведев поздравил президента Армении с днем рождения

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
ЕРЕВАН, 23 июн – РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам двух стран, заявили в президентской пресс-службе.
"Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке и культуре, углубление интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС в полной мере отвечают интересам двух стран", - говорится в послании Медведева, текст которого размещен на сайте президента Армении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 11:38
Путин отметил роль президента Армении в развитии двусторонних связей
Отмечается, что премьер-министра России поздравил Саркисяна от имени правительства РФ и от себя лично, особо отметив внимание, которое президент Армении уделяет развитию дружественных, партнёрских и союзнических отношений, связывающих два государства.
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Армен СаркисянДмитрий МедведевРоссияАрменияВ мире
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