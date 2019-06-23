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РИА Новости

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСемен Слепаков
Семен Слепаков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки.
"А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал артист снимок.
Однако подписчики Слепакова не оценили замечание и отметили, что ему нужно найти другую тему для ироничных комментариев.
"Первый раз не смешно. Наверное, потому, что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни", — рассказал var792.
"Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно", — написал aagadzhanov.
"Вы, будучи медийным человеком, хоть и в комедийной интерпретации, могли бы это не высмеивать, а помочь тем, кто нуждается в лечении здоровья, имея возможность", — подчеркнул bravo_oleg.
"Шутить и острить и я могу, и тексты писать. А ты попробуй семь лет отучиться и поработать на 300-400 долларов, принимая жизненно важные решения, спасти жизнь", — написал vladimir_z05.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
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Общество
Популярные комментарии
"Зажрался и зазвездился" гражданин Слепаков и не умеет ценить чужой труд ..Пора таких как он спускать с небес на землю в реальную жизнь...
23 июня, 14:50
Ловец Троллей
98000240
Что это происходит с людьми...Слепакову следует принести извинения врачам за действительно неудачную шутку..
23 июня, 14:18
сергей гриньков
98110135
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