Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.

Комик разместил в своем аккаунте Instagram фото, на котором он стоит в медицинской одежде на фоне люксовой иномарки.

"А говорят, у нас врачам мало платят", — подписал артист снимок.

Однако подписчики Слепакова не оценили замечание и отметили, что ему нужно найти другую тему для ироничных комментариев.

"Первый раз не смешно. Наверное, потому, что я врач. Работаю в трех больницах, в результате набегает хоть какая-то сумма для более-менее нормальной жизни", — рассказал var792

"Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно", — написал aagadzhanov.

"Вы, будучи медийным человеком, хоть и в комедийной интерпретации, могли бы это не высмеивать, а помочь тем, кто нуждается в лечении здоровья, имея возможность", — подчеркнул bravo_oleg.