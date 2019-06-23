Аттракцион "Колобок" в московских "Сокольниках" закрыли из-за поломки

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Аттракцион "Колобок" в парке "Сокольники", где пострадали трое детей, закрыт до выяснения обстоятельств, вопрос о его дальнейшей эксплуатации или утилизации не обсуждается, сообщил РИА Новости директор парка Андрей Лапшин.

Ранее в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы рассказали, что трое детей пострадали из-за поломки аттракциона в "Сокольниках". По словам директора парка Андрея Лапшина, руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Позже в столичном главке МВД сообщили, что полиция проводит проверку в связи с инцидентом. СК завел уголовное дело.

"Нужно понять, если это техническая неисправность самого аттракциона, которая может приводить к таким последствиям, то необходимо менять конструкцию. Если это какой-то брак, то это другое дело, а если это ошибка оператора, то это уже третье. В зависимости от причины поломки, мы будем решать, что с ним делать", - сообщил Лапшин.

Директор добавил, что все остальные аттракционы в парке работают в штатном режиме, никаких причин для их остановки нет, внеплановая проверка каруселей проводилась вчера.

"Все аттракционы в парке "Сокольники" работают, никаких причин для их остановки нет. Внеплановая проверка проводилась вчера, до 12 ночи непосредственно у нас. В других парках она проводится со вчерашнего дня и сегодня включительно. В ходе проверки никаких замечаний по другим аттракционам не было", - сообщил Лапшин.

Директор добавил, что вчера было установлено, что причиной инцидента на аттракционе стала механическая поломка, следователи устанавливают причину произошедшего.

"Пока никто не может понять, почему болт развалился на две части. Следователи будут вести проверку, поэтому сложно сказать, когда мы получим финальное заключение", - заключил Лапшин.