Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T13:40Z
https://ria.ru/20190623/1555830003.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Эфиопии задержали ряд подозреваемых в попытке переворота

Вчера, 13:40
373
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Власти Эфиопии задержали ряд подозреваемых, причастных к попытке переворота в штате Амхара, заявила администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда.
Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм сообщила, что "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран. Позже начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена был убит своим телохранителем.
Как следует из заявления, телохранитель стрелявший в Сеаре Меконена и еще одного генерала был задержан вместе с несколькими другими нападавшими.
"Многие из лиц, причастных к нападениям, были задержаны, продолжается операция по задержанию оставшихся нападавших. Напомним, что генерал Асамину Цигэ был амнистирован и освобожден из-под стражи в прошлом году", - отмечается в документе.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступает по телевидению с объявлением о неудачном перевороте в эфиопском регионе Амхара. 23 июня 2019
Вчера, 10:07
При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
210010
Обсудить 0
ЭфиопияВ мире
Рекомендуем
Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара
Главу штаба армии Эфиопии застрелили в ходе попытки переворота
РИА
Новости
Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара
Ситуацию после попытки переворота в Эфиопии взяли под контроль
Суд в Кувейте отложил вынесение приговора по делу осужденной россиянки
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед выступает по телевидению с объявлением о неудачном перевороте в эфиопском регионе Амхара. 23 июня 2019
При попытке переворота в Эфиопии убили главу штата Амхара и его советника
Лента
новостей
В ОАЭ призвали устранить напряженность в регионе политическим путем
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган поздравил кандидата от оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон рассказал о предстоящих переговорах с Патрушевым
Флаг Аргентины
За пост президента Аргентины поборются девять кандидатов
Йеменские мятежники атаковали с помощью дронов два саудовских аэропорта
Военные и полиция Нигерии
В Нигерии в ходе спецоперации уничтожили более 40 боевиков "Боко Харам"
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии
В Эфиопии неизвестный выстрелил в начальника штаба армии, сообщили СМИ
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
На Украине разбился самолет Ан-2
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Оппозиция в Судане согласилась с предложением Эфиопии по решению кризиса
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху выразил надежду, что Россия и США найдут общую почву по Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния