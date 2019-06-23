В ОАЭ призвали устранить напряженность в регионе политическим путем

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Напряженность в Персидском заливе должна быть устранена только политическим путем, заявил госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш.

"Напряженность в заливе может быть устранена только политическим путем. Длительный кризис требует коллективного внимания, в первую очередь для деэскалации и поиска политических решений через диалог и переговоры. Региональные голоса важны для достижения устойчивых решений", - написал Гаргаш в своем микроблоге в социальной сети Twitter

Корпус стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе".