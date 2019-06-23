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РИА Новости

В здание Харьковского горсовета врезался автомобиль

Вчера, 13:19
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© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, Украина. 23 июня 2019
Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, Украина. 23 июня 2019
© Фото : Відділ комунікації поліції Харківської області
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, водитель госпитализирован, сообщила в воскресенье полиция области.
"В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
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