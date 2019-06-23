В здание Харьковского горсовета врезался автомобиль

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, водитель госпитализирован, сообщила в воскресенье полиция области.
"В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
Автомобиль врезался в двери харьковской мэрииhttps://t.co/oEDLx0DWPX#Харьков pic.twitter.com/Q1FLxErvFe— Харьковские новости (@khnews777) 23 июня 2019 г.