В здание Харьковского горсовета врезался автомобиль

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль Toyota врезался в здание горсовета в Харькове, водитель госпитализирован, сообщила в воскресенье полиция области.

"В результате аварии 30-летний мужчина с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении на сайте полиции.