Нетаньяху приветствовал намерение США ввести новые санкции против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал намерение США продолжать и усиливать санкционное давление на Иран, который он обвинил в проведении "кампании агрессии" на Ближнем Востоке.

Выступая на встрече с советником американского лидера Джоном Болтоном, глава правительства назвал "агрессию" Ирана результатом "атомной сделки", которая вывела страну из-под санкций и предоставила ей миллиарды долларов.

"Все это началось месяцы и годы назад - после сделки, но до последних событий", - сказал Нетаньяху, подразумевая, вероятно, прошлогодний выход США из "атомной сделки" и восстановление санкций против Ирана.

"Я был рад услышать, что президент (США Дональд) Трамп дал вчера понять, что давление продолжится и будет наращиваться", - добавил премьер-министр. Американские санкции против Ирана он назвал "калечащими", а экономическое давление на него "беспрецедентным".

Болтон подтвердил, что уже в понедельник США объявят о новых санкциях против Ирана. "Будьте наготове", - сказал он. Ужесточение санкций стало ответом на американский военный беспилотник, который на этой неделе сбили иранские военные в районе Персидского залива.