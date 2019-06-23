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РИА Новости

Нетаньяху приветствовал намерение США ввести новые санкции против Ирана

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Григорий СысоевПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал намерение США продолжать и усиливать санкционное давление на Иран, который он обвинил в проведении "кампании агрессии" на Ближнем Востоке.
Выступая на встрече с советником американского лидера Джоном Болтоном, глава правительства назвал "агрессию" Ирана результатом "атомной сделки", которая вывела страну из-под санкций и предоставила ей миллиарды долларов.
"Все это началось месяцы и годы назад - после сделки, но до последних событий", - сказал Нетаньяху, подразумевая, вероятно, прошлогодний выход США из "атомной сделки" и восстановление санкций против Ирана.
"Я был рад услышать, что президент (США Дональд) Трамп дал вчера понять, что давление продолжится и будет наращиваться", - добавил премьер-министр. Американские санкции против Ирана он назвал "калечащими", а экономическое давление на него "беспрецедентным".
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Болтон подтвердил, что уже в понедельник США объявят о новых санкциях против Ирана. "Будьте наготове", - сказал он. Ужесточение санкций стало ответом на американский военный беспилотник, который на этой неделе сбили иранские военные в районе Персидского залива.
В Иерусалим Болтон приехал для встреч с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
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Биньямин НетаньяхуИранСШАВ мире
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23 июня, 15:04
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