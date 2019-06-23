Ситуацию после попытки переворота в Эфиопии взяли под контроль

Мост через высохшую реку в северной части Эфиопии в регионе Амхара

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация в эфиопском штате Амхара, где накануне вечером вооруженная группа людей попыталась совершить переворот, полностью взята под контроль, заявила администрация премьер-министра страны Абия Ахмеда.

Ранее пресс-секретарь премьера Биллен Сейюм сообщила, что "ударный отряд" во главе с начальником службы безопасности штата Амхара Асамину Циге ворвался на заседание в правительственное здание в субботу днем и открыл стрельбу, в результате чего ранил главу штата Амбахиу Меконнена и другого высокопоставленного чиновника, которые скончались от полученных ран. Позже начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконена был убит своим телохранителем.

"Ситуация в регионе Амхара в настоящее время полностью взята под контроль федеральным правительством в сотрудничестве с региональным, которое в соответствии с конституцией возглавил вице-президент Лейк Айалью... Мы призываем граждан сохранять мир и поддержать все усилия по привлечению к ответственности подозреваемых лиц", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter канцелярии премьер-министра.