Звезда "Игры Престолов" приехала в Париж, чтобы снова выйти замуж

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Актриса Софи Тернер и ее муж музыкант Джо Джонас решили повторить свадебную церемонию в июне в Париже. Первый раз молодоженов поздравили только самые близкие друзья и родные на церемонии, состоявшейся в небольшой часовне в Лас-Вегасе 1 мая, сообщает сайт E!News.
23-летняя звезда "Игры престолов" и 29-летний солист групп Jonas Brothers и DNCE уже приехали в столицу Франции. Тернер опубликовала романтическую фотографию в своем Инстаграме - поцелуй пары на фоне дождливого неба и Эйфелевой башни.
Актрису и ее мужа несколько раз за последние пару дней видели в Париже, где сейчас проходит Неделя моды.