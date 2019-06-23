Звезда "Игры Престолов" приехала в Париж, чтобы снова выйти замуж

23-летняя звезда "Игры престолов" и 29-летний солист групп Jonas Brothers и DNCE уже приехали в столицу Франции. Тернер опубликовала романтическую фотографию в своем Инстаграме - поцелуй пары на фоне дождливого неба и Эйфелевой башни.

Актрису и ее мужа несколько раз за последние пару дней видели в Париже, где сейчас проходит Неделя моды.