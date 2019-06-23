За пост президента Аргентины поборются девять кандидатов

ЛА-ПАС, 23 июн - РИА Новости. На пост президента Аргентины в октябре 2019 года будут претендовать девять кандидатов, однако жители страны полагают, что главное соперничество развернется между действующим главой государства Маурисио Макри и экс-главой кабмина Альберто Фернандесом, который идёт на выборы в связке с бывшим президентом страны Кристиной Киршнер.

В ночь на воскресенье закрылся срок выдвижения кандидатур на пост президента страны.

Согласно данным издания Clarin, помимо Макри и Фернандеса, которые уже давно заявили о своем желании стать новым президентом, в выборах примут участие экс-министр экономики Роберто Лаванья, часто критикующий действующую власть в стране, Николас Дель Каньо, молодой аргентинский политик (ему 39 лет), выдвигавший свою кандидатуру на прошлых выборах. За пост поборются также Мануэла Кастаньера, единственная кандидат-женщина, известный в стране экономист Хосе Луис Эсперт, бывший вице-президент крупнейшего госбанка Banco Nacion Гомес Сентурион, политики Алехандро Бьондини, экс-губернатор и сенатор Хосе Ромеро Ферис.

Практически все жители Аргентины уверены, что основная борьба будет идти между Макри и Фернандесом. Об этом свидетельствуют данные исследований, этой теме посвящены все разговоры в столице страны Буэнос-Айресе.

Как убедился корреспондент РИА Новости, на улицах, в кафе, магазинах, общественном транспорте люди постоянно спрашивают, кого они будут поддерживать - действующего президента или сторонников экс-главы государства Киршнер, которая будет вице-президентом при Фернандесе. И споры порой бывают достаточно жаркими.

11 августа в Аргентине пройдут праймериз (внутрипартийные выборы), хотя каждая партия выдвинула только одного кандидата на пост.