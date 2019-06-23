Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing за "беспрецедентное сокрытие" дефектов при конструировании модели 737 MAX, сообщает австралийский Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing за "беспрецедентное сокрытие" дефектов при конструировании модели 737 MAX, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на документы суда.

По данным телеканала, подготовленные для полетов на 737 MAX пилоты подали иск против компании за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того, как многие авиакомпании приостановили эксплуатацию этой модели.

Согласно документам, которые попали в распоряжение телеканала, пилоты обвинили Boeing в "участии в беспрецедентном сокрытии известных ей дефектов при конструировании MAX, которые, по-видимому, стали причиной катастрофы двух самолетов MAX и дальнейшей приостановки эксплуатации данной модели по всему миру".

Отмечается, что слушание по делу состоится в суде Чикаго 21 октября 2019 года.

Полеты самолетов модели 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление также ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.