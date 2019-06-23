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РИА Новости

Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX

Вчера, 13:04
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CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 MaxСамолет Boeing 737 MAX
Самолет Boeing 737 MAX
CC BY 2.0 / Steve Lynes / Boeing 737 Max
Самолет Boeing 737 MAX. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing за "беспрецедентное сокрытие" дефектов при конструировании модели 737 MAX, сообщает австралийский телеканал ABC со ссылкой на документы суда.
По данным телеканала, подготовленные для полетов на 737 MAX пилоты подали иск против компании за решения, которые заставили их столкнуться с убытками и психологическими проблемами после того, как многие авиакомпании приостановили эксплуатацию этой модели.
Самолет Boeing-737 Max
2 июня, 23:00
Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737 Max и 737 NG
Согласно документам, которые попали в распоряжение телеканала, пилоты обвинили Boeing в "участии в беспрецедентном сокрытии известных ей дефектов при конструировании MAX, которые, по-видимому, стали причиной катастрофы двух самолетов MAX и дальнейшей приостановки эксплуатации данной модели по всему миру".
Отмечается, что слушание по делу состоится в суде Чикаго 21 октября 2019 года.
Полеты самолетов модели 737 МАХ были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление также ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.
Дата начала испытаний Boeing 737 MAX пока не назначена.
Cамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Air China
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Boeing 737В мире
Популярные комментарии
Исключительным пофиг. Они атомним оружием уничтожили два японских города, уничтожили несколько десятков стран, сбили кучу гражданских самолетов и ни разу не извинились. А эти МАХы вообще сами упали.
23 июня, 13:13
ГПГриша Путный
6520004
Неплохо, но исков нужно больше, хотя бы 400 000 и каждый иск минимум на 1 млн долларов. Боинг - одна из ключевых компаний мировой рептилоидной элиты.
23 июня, 13:08
MYMake Yellowstone Great Again
6210003
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