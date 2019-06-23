Ливан против идеи об инвестициях в обмен на "сделку века" по Палестине

БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Ливанское руководство выступает против идеи США об экономических преференциях и инвестициях в обмен на поддержку арабскими странами американской "сделки века" по палестинскому урегулированию, в ущерб правам народа Палестины, заявил в воскресенье спикер ливанского парламента Набих Берри.

"Комментируя официально с единой позиции Ливана то, что было объявлено (советником американского лидера - ред.) Джаредом Кушнером в рамках первого этапа так называемой "сделки века", который подразумевает под собой инвестиции в размере 50 миллиардов долларов в ряд арабских стран, включая Ливан..., мы подтверждаем, что единственный вид инвестиций, который мы не приемлем в Ливан, - это любые инвестиции за счет палестинской проблемы и прав палестинского народа на возвращение на родные земли со столицей в Иерусалиме", - цитирует слова спикера ливанское национальное агентство NNA

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

Ливанский спикер подчеркнул, что мнения о возможности заставить Ливан изменить свою твердую позицию многомиллиардными предложениями на фоне экономического кризиса абсолютно ложные.

Он призвал не "использовать арабскую географию для смертного приговора по арабскому и мусульманскому вопросу". "В первую очередь это касается палестинской проблемы, которая подвергается атакам посредством финансового оружия. Господин Кушнер, Ливан никогда не станет партнером в продаже Палестины за "30 серебряных монет", - добавил Берри.

Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Процветание во имя мира" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.