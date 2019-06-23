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РИА Новости

Ливан против идеи об инвестициях в обмен на "сделку века" по Палестине

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВид на набережную в Бейруте
Вид на набережную в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на набережную в Бейруте. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 июн - РИА Новости. Ливанское руководство выступает против идеи США об экономических преференциях и инвестициях в обмен на поддержку арабскими странами американской "сделки века" по палестинскому урегулированию, в ущерб правам народа Палестины, заявил в воскресенье спикер ливанского парламента Набих Берри.
"Комментируя официально с единой позиции Ливана то, что было объявлено (советником американского лидера - ред.) Джаредом Кушнером в рамках первого этапа так называемой "сделки века", который подразумевает под собой инвестиции в размере 50 миллиардов долларов в ряд арабских стран, включая Ливан..., мы подтверждаем, что единственный вид инвестиций, который мы не приемлем в Ливан, - это любые инвестиции за счет палестинской проблемы и прав палестинского народа на возвращение на родные земли со столицей в Иерусалиме", - цитирует слова спикера ливанское национальное агентство NNA.
Министр иностранных дел Государства Палестина Рияд аль-Малики
15 июня, 11:39
В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
Ливанский спикер подчеркнул, что мнения о возможности заставить Ливан изменить свою твердую позицию многомиллиардными предложениями на фоне экономического кризиса абсолютно ложные.
Он призвал не "использовать арабскую географию для смертного приговора по арабскому и мусульманскому вопросу". "В первую очередь это касается палестинской проблемы, которая подвергается атакам посредством финансового оружия. Господин Кушнер, Ливан никогда не станет партнером в продаже Палестины за "30 серебряных монет", - добавил Берри.
Ранее США сообщили, что намерены организовать в конце июня в Бахрейне экономический форум под лозунгом "Процветание во имя мира" для привлечения инвестиций в палестинские территории. Форум должен стать первым шагом в реализации задуманной ими ближневосточной "сделки века", призванной положить конец палестино-израильскому конфликту.
По сообщениям арабских СМИ, американский план сводится к отказу палестинцев от территорий, захваченных Израилем, в обмен на экономические преференции, а также предоставление финансовой помощи от аравийских монархий в создании палестинского государства, часть которого, согласно плану США, должна расположиться на Синайском полуострове.
Министр национальной экономики Палестины Халид Осейли во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в первый день ПМЭФ
6 июня, 21:07
Палестина откажется от любых связанных со "сделкой века" инвестиций
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Набих БерриПалестинаСШАИзраильЛиванВ мире
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