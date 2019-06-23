На Украине разбился самолет Ан-2

На Украине расследуют ЧП с самолетами в двух киевских аэропортах

На Украине расследуют ЧП с самолетами в двух киевских аэропортах

По его словам, на месте работают правоохранители и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"От самолета ничего не осталось. Также известно, что самолет принадлежит одной из агрофирм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", — заявил он.