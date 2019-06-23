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РИА Новости

На Украине разбился самолет Ан-2

Вчера, 12:53
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© Фото : ГУ ДСНС України у Полтавській областіСамолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Полтавській області
КИЕВ, 23 июн — РИА Новости. Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины, пилот и бортинженер получили телесные повреждения, сообщил в воскресенье спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев.
"Возле села Млины упал самолет Ан-2. К счастью, пилот и бортинженер выпрыгнули до момента контакта самолета с землей. Они получили телесные повреждения, им помощь оказывают врачи", — заявил Сулаев в эфире телеканала "112 Украина".
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По его словам, на месте работают правоохранители и сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"От самолета ничего не осталось. Также известно, что самолет принадлежит одной из агрофирм. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта", — заявил он.
© Фото : ГУ ДСНС України у Полтавській областіСамолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
© Фото : ГУ ДСНС України у Полтавській області
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
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Ан-2УкраинаВ мире
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