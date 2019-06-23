В Подмосковье девять человек пострадали после съезда автомобиля в кювет

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Девять человек, находившиеся в одной машине, пострадали после того, как их автомобиль съехал в кювет в Московской области, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Подмосковья.
"В 9.40 на восьмом километре трассы "Уварово-Шиховская-Клин" водитель, управляя автомобилем BMW седьмой серии, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате девять человек пострадали, все они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Добавляется что все пострадавшие были пассажирами съехавшего в кювет автомобиля.