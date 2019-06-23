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РИА Новости
Война в Сирии

Нетаньяху выразил надежду, что Россия и США найдут общую почву по Сирии

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Алексей ДружининПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что представители России и США смогут на предстоящей встрече в Иерусалиме найти "общую почву" и наметить "путь для движения вперед" в сирийском урегулировании.
Он выступил в преддверии назначенных на понедельник и вторник трехсторонних консультаций с участием секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и их израильского коллеги Меира Бен-Шабата.
"Я надеюсь и ожидаю, что диалог будет плодотворным. Я уверен, что есть возможность как найти общую почву, так и проложить путь для движения вперед, который бы содействовал безопасности и стабильности в регионе, особенно в Сирии", - сказал Нетаньяху, приветствуя в своей канцелярии приехавшего первым Болтона.
Прибытие российской делегации ожидается в понедельник.
"Благодарю вас за готовность участвовать в исторической встрече, которая сведет вместе советников по национальной безопасности США, России и Израиля. Само то, что встреча на столь высоком уровне между великими державами - США и Россией - проходит здесь, в Израиле, я думаю, беспрецедентно и громко заявляет о месте Израиля среди стран мира, в данном случае - среди двух из величайших государств на Земле", - сказал Нетаньяху.
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