Нетаньяху выразил надежду, что Россия и США найдут общую почву по Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил надежду на то, что представители России и США смогут на предстоящей встрече в Иерусалиме найти "общую почву" и наметить "путь для движения вперед" в сирийском урегулировании.

Он выступил в преддверии назначенных на понедельник и вторник трехсторонних консультаций с участием секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона и их израильского коллеги Меира Бен-Шабата.

"Я надеюсь и ожидаю, что диалог будет плодотворным. Я уверен, что есть возможность как найти общую почву, так и проложить путь для движения вперед, который бы содействовал безопасности и стабильности в регионе, особенно в Сирии", - сказал Нетаньяху, приветствуя в своей канцелярии приехавшего первым Болтона.

"Благодарю вас за готовность участвовать в исторической встрече, которая сведет вместе советников по национальной безопасности США, России и Израиля. Само то, что встреча на столь высоком уровне между великими державами - США и Россией - проходит здесь, в Израиле, я думаю, беспрецедентно и громко заявляет о месте Израиля среди стран мира, в данном случае - среди двух из величайших государств на Земле", - сказал Нетаньяху.