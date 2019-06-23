Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-23T12:39Z
https://ria.ru/20190623/1555828940.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/135998/70/1359987095_0:0:3501:1969_1036x0_80_0_0_9c57cf89c2ace79b8e07cae4ff4049cc.jpg
РИА Новости

В Индонезии по делу о пожаре на фабрике задержали трех человек

Вчера, 12:39
209
© REUTERS / BeawihartaПолиция Индонезии на улице Джакарты
Полиция Индонезии на улице Джакарты
© REUTERS / Beawiharta
Полиция Индонезии на улице Джакарты. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека задержаны в Индонезии по делу о пожаре на фабрике газовых зажигалок, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Ранее газета Jakarta Post сообщила со ссылкой на полицию, что тридцать человек, включая троих детей, погибли при пожаре на фабрике газовых зажигалок в районе Бинджай в провинции Северная Суматра. По словам очевидцев, в здании фабрики сначала произошел взрыв, сразу после которого начался интенсивный пожар.
Джакарта в районе порта. Архивное фото
15 сентября 2018, 08:29
В Индонезии десять человек погибли из-за пожара на корабле
Представитель полиции провинции уточнил, что были задержаны владелец фабрики, руководитель предприятия и директор по производству. По его словам, они заключены под стражу по обвинению в халатности.
Сообщается также, что были опознаны тела семи погибших при пожаре.
001001
Обсудить 0
ИндонезияВ мире
Рекомендуем
Самолет Ан-2 упал в Полтавской области Украины. 23 июня 2019
На Украине разбился самолет Ан-2
РИА
Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху выразил надежду, что Россия и США найдут общую почву по Сирии
В Индии нашли тела альпинистов, пропавших на пути к вершине Нандадеви
Полицейское оцепление, США
В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре
Лента
новостей
Вид на набережную в Бейруте
Ливан против идеи об инвестициях в обмен на "сделку века" по Палестине
В Нигерии десять человек погибли при взрыве газопровода
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Болтон рассказал о предстоящих переговорах с Патрушевым
Владимир Путин
Без поддержки людей не будет результата, считает Путин
Кареты скорой помощи в Индии
В Индии из-за вспышки энцефалита за три недели умерли 145 человек
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах
В Кот-д'Ивуаре разбился автобус с испанскими студентками
В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
Центр НАСА в шате Флорида, США
Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
Президент США Дональд Трамп в евангелистской церкви в Вене, штат Вирджиния. 2 июня 2019
Трамп признался, что не готов к поражению на выборах 2020 году
Лесной пожар в Якутии
В Якутии огонь уничтожил почти двести тысяч гектаров леса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:14Врач рассказал, чем могут быть опасны яблоки и груши для аллергиков
03:12ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
03:07ВЦИОМ выяснил, как возможное сокращение рабочей недели повлияет на россиян
03:04В России создали собственную вакцину от полиомиелита
03:02Россия увеличила стоимость полета на "Союзе" для астронавтов НАСА
03:01Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
02:58Более 1,5 тысячи человек погибли за год в ДРК из-за вируса Эболы
02:47ЦИК Украины пожаловался на партию Саакашвили в полицию
02:45НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
02:43В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
02:36В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах
02:02СМИ: французские власти начали налоговую проверку в отношении Карлоса Гона
02:02Пушков оценил призыв Саакашвили "заменить" российских туристов в Грузии
01:56СК завел дело против подозреваемого в убийстве трех сельчан в Башкирии
01:34В Уссурийске произошел крупный пожар на китайском рынке
01:31В США писательница Джудит Кранц скончалась в возрасте 91 года
00:53МВД установило личность напавшего на полицейского в Грозном
00:52Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
00:48СМИ: Япония отменит запрет на импорт российской курятины
00:36СМИ: суд в Чикаго отказался снять с Фирташа обвинения в даче взятки в Индии
Лента новостейМолния