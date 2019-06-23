В Индонезии по делу о пожаре на фабрике задержали трех человек

В Индонезии десять человек погибли из-за пожара на корабле

В Индонезии десять человек погибли из-за пожара на корабле

Представитель полиции провинции уточнил, что были задержаны владелец фабрики, руководитель предприятия и директор по производству. По его словам, они заключены под стражу по обвинению в халатности.