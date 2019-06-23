В Индонезии по делу о пожаре на фабрике задержали трех человек

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Три человека задержаны в Индонезии по делу о пожаре на фабрике газовых зажигалок, сообщает агентство Antara со ссылкой на полицию.
Ранее газета Jakarta Post сообщила со ссылкой на полицию, что тридцать человек, включая троих детей, погибли при пожаре на фабрике газовых зажигалок в районе Бинджай в провинции Северная Суматра. По словам очевидцев, в здании фабрики сначала произошел взрыв, сразу после которого начался интенсивный пожар.
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Представитель полиции провинции уточнил, что были задержаны владелец фабрики, руководитель предприятия и директор по производству. По его словам, они заключены под стражу по обвинению в халатности.
Сообщается также, что были опознаны тела семи погибших при пожаре.