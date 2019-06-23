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РИА Новости

Болтон рассказал о предстоящих переговорах с Патрушевым

Вчера, 12:32
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июн - РИА Новости. Предстоящая в Иерусалиме встреча советников по национальной безопасности РФ, США и Израиля станет этапом в подготовке к российско-американскому саммиту в японском городе Осаке, заявил советник президента Соединенных Штатов Джон Болтон.
В преддверии запланированных на понедельник и вторник переговоров с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шабатом Болтон заявил журналистам, что мероприятие приобретает еще большую актуальность в свете последних событий в Персидском заливе, обостривших отношения между американцами и иранцами.
"Хотя я здесь для участия в заранее запланированной трехсторонней встрече советников по национальной безопасности Израиля, России и США, ...текущие обстоятельства в регионе делают наши беседы еще более своевременными", - сказал Болтон перед встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Президент (США Дональд) Трамп ждет возможности встретиться с президентом (РФ Владимиром) Путиным на предстоящем саммите G-20 в Осаке, Япония, где будут обсуждаться многие из тех же вопросов. Я надеюсь, что мы проведем подготовительную работу для этой встречи в следующие несколько дней здесь, в Иерусалиме", - добавил он.
Болтон выразил надежду на то, что хорошие отношения Нетаньяху как с Трампом, так и с президентом РФ Владимиром Путиным повышают шансы на успех трехсторонней встречи в Иерусалиме и достижение "более высокой степени согласованности в политических курсах наших трех стран в целом ряде критически важных вопросов безопасности".
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Ожидается, что основной темой переговоров Патрушева, Болтона и Бен-Шабата станет урегулирование в Сирии, где израильтян, выступивших инициаторами встречи, больше всего волнует угроза военного присутствия Ирана.
Корпус стражей исламской революции в четверг сообщил, что иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Позже Центральное командование вооруженных сил США заявило, что иранский зенитно-ракетный комплекс сбил беспилотник ВМС США над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве. В Тегеране при этом настаивают, что беспилотник был сбит на территории Ирана.
При этом заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с послом Швейцарии в Тегеране Маркусом Лейтнером, представляющим интересы США, заявил о протесте в связи с вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. Аракчи также вновь заявил о том, что "Иран не стремится к войне и конфликту в Персидском заливе" и предостерег американские силы от необдуманных действий в регионе.
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Позже лидер США заявил, что Вашингтон накануне был готов к нанесению удара по Ирану, но президент отказался от него из-за возможных жертв. Он отмечал при этом, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи также сказал, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.
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Джон БолтонНиколай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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