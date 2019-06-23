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РИА Новости

Полиция не зафиксировала нарушений во время "Марша равенства" в Киеве

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве
Марш равенства ЛГБТ-сообщества в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Марш равенства" ЛГБТ-сообщества в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 июн – РИА Новости. Правоохранители не зафиксировали нарушений во время проведения "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества в воскресенье в Киеве, сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев.
"Марш равенства" в воскресенье прошел в Киеве. Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что противники "Марша равенства" планировали пронести на акцию экскременты, полиция задержала 9 человек. Кроме того, во время прохождения колоны, противники марша напали на участников и пытались вырвать плакаты.
Участники Марша равенства в поддержку ЛГБТ сообщества в Киеве
Вчера, 10:40
В Киеве несколько человек напали на участников "Марша равенства"
"Во время проведения парада ни одного сообщения о нарушениях в полиции не зафиксировано, значит, не было", - заявил Князев на брифинге, трансляцию вел телеканал "112 Украина". Также он сообщил, что полицейские во время парада никого не задерживали.
Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что пострадавших во время парада нет. "Ни одного заявления о пострадавших на эту минуту нет", - заявил Яровой.
Он также отметил, что по предварительным данным, в марше приняли участие около 2,5 тысячи человек.
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Страна голубеет
23 июня, 12:44
ИИван
1320000
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