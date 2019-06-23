Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о российских туристах.
"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси", — написала она на своей фейсбук-странице.
Дипломат также добавила, что Зурабишвили "очень старается" и "это заявление было подготовлено уже с использованием калькулятора", однако российские туристы "никому ничего не должны".
Ранее грузинский лидер заявила, что туристы из России должны иметь возможность приезжать в Грузию, "потому что они обожают" ее, а властям следует найти решение проблемы.
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Протесты в Грузии
В четверг в столице Грузии прошла волна протестов против участия России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватили здание парламента, где находились российские парламентарии, а позже предприняли еще одну попытку штурма. Их сопровождала оппозиция, которая потребовала отставки правительства.
Правоохранители были вынуждены применить слезоточивый газ, резиновые пули и водометы против митингующих. По последней информации, пострадали около 240 человек, более 300 задержаны.
Грузинский лидер Саломе Зурабишвили объявила Россию "врагом", добавив, что Москва заинтересована в общественном расколе Грузии.
На следующий день Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Туроператорам также рекомендуется не продавать туда путевки, а правительство обязано обеспечить возвращение на родину временно находящихся в Грузии россиян.