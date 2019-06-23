Захарова прокомментировала слова президента Грузии о российских туристах

"Если что-то и должны туристы из России, так это чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси", — написала она на своей фейсбук-странице.