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РИА Новости

Кандидат от ПСР на пост мэра Стамбула призвал забыть о конфликтах

Вчера, 12:20
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© AFP 2019 / Adem AltanПремьер-министр Турции Бинали Йылдырым
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым
© AFP 2019 / Adem Altan
АНКАРА, 23 июн - РИА Новости. Кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на пост мэра Стамбула, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер парламента Турции Бинали Йылдырым, проголосовавший на повторных выборах мэра, призвал забыть о разногласиях между партиями и гражданами.
Повторные выборы мэра проходят в Стамбуле в воскресенье. Основная борьба, как и на предыдущих выборах 31 марта, итоги которых были отменены ЦИК, развернется между Йылдырымом и кандидатом от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Экремом Имамоглу.
"Сегодня важный день для Стамбула и для всей страны. Во время предвыборной кампании могли быть конфликты между партиями и гражданами, но сейчас нужно забыть об этом и сконцентрироваться на будущем. Сегодня из разных регионов страны сюда приехали наши граждане, чтобы поддержать тех, кто голосует в Стамбуле. Я всех их приветствую и благодарю", - сказал Йылдырым журналистам на избирательном участке в стамбульском районе Тузла, где он проголосовал.
В свою очередь, Имамоглу заявил, что ожидает от выборов "отличного результата". "Сегодня наш народ примет самое правильное решение во имя демократии, во имя Стамбула, во имя нашей страны. В конце этого дня все будет лучше. Предполагаю, что эти выборы внесут большой вклад в выборную стратегию в целом", - сказал кандидат от оппозиции журналистам на избирательном участке в стамбульском районе Бейликдюзю, где он проголосовал. Его цитирует телеканал Haberturk.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказалась неподписанными.
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Вчера, 00:12
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