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РИА Новости

Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно

Вчера, 12:13
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - сказал Путин в эфире НТВ, отвечая на вопрос, принимает ли Трамп, по его мнению, решения сам.
"Да, принимает, конечно", - выразил уверенность российский лидер.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным. 20 июня 2019
20 июня, 15:26
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Дональд ТрампВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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