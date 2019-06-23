Путин уверен, что Трамп принимает решения самостоятельно

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Устройство политической системы США не позволяет американскому лидеру Дональду Трампу реализовать многие вещи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Но мы видим, что система так устроена, что многие вещи, которые он хотел бы сделать, сделать не представляется возможным. Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", - сказал Путин в эфире НТВ, отвечая на вопрос, принимает ли Трамп, по его мнению, решения сам.
"Да, принимает, конечно", - выразил уверенность российский лидер.
20 июня, 15:26Путин заявил о готовности к встрече с Трампом