Без поддержки людей не будет результата, считает Путин

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Поддержка людей зависит от доверия к власти, и если ее нет, не будет результата, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На самом деле, от того, есть доверие к власти или нет его, зависит конечный успех. И так как, в зависимости от того, доверие есть или нет, возникает или отсутствует поддержка со стороны людей. А если поддержки нет, то и результата нет", - заявил Путин в интервью НТВ после прямой линии.
Он отметил, что, с одной стороны, это просто - исполнять свой долг, делать работу качественно и иметь прямую связь с людьми, но и в то же время это и является самым сложным.
"Я вот говорил, допустим, о проблемах с лекарственным обеспечением, ну, значит, в 7 только регионах по полному списку закупаются, все остальные должны услышать и заняться этим вопросом. Говорил о том, что в некоторых регионах недопустимо снизилась сеть первичного звена здравоохранения - надо отреагировать на это, надо ехать туда, на место, и смотреть, что там происходит. Только так можно решать проблемы, перед которыми стоит страна", - пояснил президент.