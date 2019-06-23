Без поддержки людей не будет результата, считает Путин

Он отметил, что, с одной стороны, это просто - исполнять свой долг, делать работу качественно и иметь прямую связь с людьми, но и в то же время это и является самым сложным.

"Я вот говорил, допустим, о проблемах с лекарственным обеспечением, ну, значит, в 7 только регионах по полному списку закупаются, все остальные должны услышать и заняться этим вопросом. Говорил о том, что в некоторых регионах недопустимо снизилась сеть первичного звена здравоохранения - надо отреагировать на это, надо ехать туда, на место, и смотреть, что там происходит. Только так можно решать проблемы, перед которыми стоит страна", - пояснил президент.